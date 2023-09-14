4 parti birleşmiş: Ebrar Karakurt önergesine ret!

Yayınlanma: 14.09.2023 - 16:56

Güncelleme: 14.09.2023 - 16:56

CHP'li Susurluk Belediye Meclisi Üyesi Murat Kula, Susurluk ilçesinde uygun bir cadde veya bulvara Balıkesirli olan başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt'un isminin verilmesini önermişti.

Evrensel’den Ramis Sağlam’ın aktardığı habere göre, önerge AKP, CHP, MHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.

NEDEN REDDEDİLDİ?

Susurluk Belediyesi İmar Komisyonu 11 Eylül 2023 tarihinde yaptığı toplantıda, Karakurt isminin ‘yeni açılacak’ bir cadde veya sokağa verilmesi önerisi çarptırılarak ‘isim değişikliği’ olarak değerlendirildi.

Komisyon raporunda, “Yapılacak bir isim değişikliğinin cadde ve sokak üzerinde bulunan işletmelerde adres değişikliğine neden olacağı, işletmelere ait yazarkasa, vergi levhası, oda kayıt suretleri ve iş yeri açma ruhsatları gibi belgelerin değişmesine sebep verecektir” denildi.

İmar Komisyonu’nda reddedilen Ebrar Karakurt önergesi 13 Eylül’de Susurluk Belediye Meclis’inin Eylül ayı 2. oturumunda görüşüldü. İmar Komisyonu’nun çarpıtılarak değerlendirdiği rapor, CHP’li Meclis üyesi Kula’nın aleyhte oyuna karşılık, diğer meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.