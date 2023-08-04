4 yaşındaki Resul bisiklet sürerken TIR'ın altında kaldı
Mardin'de TIR’ın altında kalan 4 yaşındaki bisikletli Resul Işık hayatını kaybetti.
Mardin'in Artuklu ilçesinde dün akşam saatlerinde evlerinin önünde bisiklet süren Resul Işık, H.K. idaresindeki plakası öğrenilmeyen TIR'ın altında kaldı.
İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Resul’ün hayatını kaybettiği belirlendi.
TIR şoförü H.K., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken Resul'un cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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