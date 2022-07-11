4 yaşındaki Tuğra, elini kıyma makinesine kaptırdı
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde sağ elini kıyma makinesine kaptıran 4 yaşındaki Tuğra, hastanede tedaviye alındı. Kıyma makinesi ile hastaneye götürülen çocuğun parmaklarının zarar gördüğü belirtildi.
Başdere köyünde, 10 Temmuz Pazar akşam saatlerinde 4 yaşındaki Tuğra, sağ elini et çekilen kıyma makinesine kaptırdı. Çığlıkları duyan ailenin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, çocuğu kıyma makinesi ile birlikte Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hastaneye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi çocuğun parmakları makineden çıkarıldı.
Parmakları zarar gören küçük çocuk, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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