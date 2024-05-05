Diploması sahte çıktı: TRT'nin Kıbrıs Temsilcisi Sefa Karahasan tutuklandı

Yayınlanma: 05.05.2024 - 18:14

Güncelleme: 05.05.2024 - 18:14

Gazeteci Sefa Karahasan, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nden aldığı doktora diplomasının sahte olduğu gerekçesiyle bugün tutuklandı. Karahasan bir dönem üniversitenin mütevelli heyeti üyesiydi.

YETKİLİLER DEVREYE GİRDİ

Bugün Kıbrıs'ın haberine göre, Karahasan bugün 12.00 sıralarında polise giderek ifade verdi. Telefonuna ve dijital materyallerine el konulan Karahasan, ifadesinin ardından tutuklandı. Karahasan’ın yarın sabah mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Elde edilen bilgilere göre TRT Kıbrıs Temsilcisi olan Karahasan’ın ‘evrakta sahtecilik’ nedeniyle kurumla ilişkisinin kesilmesi için 18 Nisan’da merkeze yazı yazıldı.

Karahasan’ın serbest bırakılması için üst düzey TC’li yetkililerin ise devreye girdiği öğrenildi. Bilindiği gibi Karahasan, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay döneminde TRT temsilciliğine getirilmişti.