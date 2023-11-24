4 yıldır yaşam mücadelesi veriyordu... Kurtarılamadı!

Yayınlanma: 24.11.2023 - 10:22

Güncelleme: 24.11.2023 - 10:22

Denizli-İzmir karayolu üzerinde Merkezefendi ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi'nde 4 yıl önce bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde çalıştığı tekstil fabrikasından eve gitmek için servis aracına yönelen Halil Ergün (32), yolun karşısında bulunan servis aracına yürüdüğü esnada otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce ileriye savrulan genç, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine giden sağlık ekibi tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada 4,5 ay tedavi gördükten sonra pandemi nedeniyle hastanenin boşaltılmasıyla önce Tavas Devlet Hastanesi'ne sevk edildi, daha sonra ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

VÜCUDU PLATİNİ KABUL ETMEDİ!

Kaza nedeniyle vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Ergün’ün bir ayağında kırık tespit edilmesi sonucu geçirdiği ameliyat sonrası platin takıldı. Fakat gencin vücudu platini kabul etmeyince gelişen süreçte enfeksiyon kaptı.

Durumu ağırlaşan Ergün, yeniden yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 1 haftadır yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Ergün, dün sabah saatlerinde fenalaşması üzerine doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Halil Ergün, cenazesi Babadağ ilçesine bağlı Bekirler Mahallesi’nde mahalle mezarlığında toprağa verildi.