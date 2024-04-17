40 bin yabancı uyruklu denetlendi: 2 bini kaçak
Şeker Bayramı tatili boyunca yapılan denetlemelerde 40 binden fazla yabancı uyruklunun 2 bin 101’inin kaçak olduğu belirlendi.
Şeker Bayramı tatili boyunca mobil göç araçlarıyla denetlenen 40 binden fazla yabancı uyruklunun 2 bin 101’inin kaçak olduğu tespit edildi
6-14 Nisan tarihlerini kapsayan Şeker Bayramı tatili çerçevesinde, 30 büyük ilde mobil göç araçlarıyla denetlenen 40 bin 892 yabancı uyruklu şahıstan 2 bin 101’nin yurda kaçak yollarla girdiği tespit edildi.
30 BÜYÜKŞEHİRDE DENETLEME
Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Ramazan Bayramı tatili boyunca valiliklerimiz ve Göç İdaresi Başkanlığımız koordinesinde; polisimiz, jandarmamız ve Sahil Güvenliğimiz tarafından; 103’ü İstanbul’da olmak üzere 162 mobil göç noktası araçlarıyla 30 büyükşehrimizin tamamında gerçekleştirilen denetimlerde; 40 bin 892 yabancının kimlik bilgilerine bakıldı. Bunlardan 2 bin 101’inin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi” ifadelerine yer verdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- YSK 'Hatay' ve 'Ordu' için kararını verdi
- ‘İktidar Antalya’ya sopa gösterdi’
- Erdoğan yenilginin sebebini buldu!
- Erdoğan AKP’yi bırakacak mı?
- Selvi'ye MHP'den zehir zemberek sözler
- Kıyı işgalini Beyoğlu Belediyesi bitirdi
- Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlar büyük tepki çekti
- Yerel seçimlerden sonra ilk anket!
- Bankaya götürdüğü cesetle kredi başvurusu yapmıştı
- Erdoğan'dan Özgür Özel'e açık davet