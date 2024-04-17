40 bin yabancı uyruklu denetlendi: 2 bini kaçak

Şeker Bayramı tatili boyunca yapılan denetlemelerde 40 binden fazla yabancı uyruklunun 2 bin 101’inin kaçak olduğu belirlendi.

İHA
Yayınlanma: 17.04.2024 - 17:47
40 bin yabancı uyruklu denetlendi: 2 bini kaçak
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Şeker Bayramı tatili boyunca mobil göç araçlarıyla denetlenen 40 binden fazla yabancı uyruklunun 2 bin 101’inin kaçak olduğu tespit edildi

6-14 Nisan tarihlerini kapsayan Şeker Bayramı tatili çerçevesinde, 30 büyük ilde mobil göç araçlarıyla denetlenen 40 bin 892 yabancı uyruklu şahıstan 2 bin 101’nin yurda kaçak yollarla girdiği tespit edildi.

30 BÜYÜKŞEHİRDE DENETLEME

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Ramazan Bayramı tatili boyunca valiliklerimiz ve Göç İdaresi Başkanlığımız koordinesinde; polisimiz, jandarmamız ve Sahil Güvenliğimiz tarafından; 103’ü İstanbul’da olmak üzere 162 mobil göç noktası araçlarıyla 30 büyükşehrimizin tamamında gerçekleştirilen denetimlerde; 40 bin 892 yabancının kimlik bilgilerine bakıldı. Bunlardan 2 bin 101’inin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi” ifadelerine yer verdi.


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