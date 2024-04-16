Kars’ta 33 kaçak göçmen yakalandı

Kars’ta yurda kaçak yollarla giriş yapan 33 kaçak göçmen yakalandı. 4 göçmen kaçakçılığı organizatörü ise gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 16.04.2024 - 11:57
Kars’ta 33 kaçak göçmen yakalandı
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Kars’ta 33 kaçak göçmen yakalandı. Kars’ta güvenlik güçlerin yapılan çalışmalarda yurda kaçak yollarla giriş yapan 33 kaçak göçmen yakalanırken, 4 göçmen kaçakçılığı organizatörü ise gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kaçak göçmenler yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne getirildi. Kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Iğdır’a gönderildi.


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