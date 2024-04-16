Kars’ta 33 kaçak göçmen yakalandı
Kars’ta yurda kaçak yollarla giriş yapan 33 kaçak göçmen yakalandı. 4 göçmen kaçakçılığı organizatörü ise gözaltına alındı.
Kars’ta 33 kaçak göçmen yakalandı. Kars’ta güvenlik güçlerin yapılan çalışmalarda yurda kaçak yollarla giriş yapan 33 kaçak göçmen yakalanırken, 4 göçmen kaçakçılığı organizatörü ise gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kaçak göçmenler yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne getirildi. Kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Iğdır’a gönderildi.
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