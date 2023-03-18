40 gün sonra enkazdan bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerde arama kurtarma ekipleri, 40 gün sonra enkazdan bir kişinin cansız bedenini çıkardı.

İHA
Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 09:48
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Arama kurtarma ekipleri 40 gün sonra çalışmalar sonucunda bir kişinin cenazesine ulaştı. 6 Şubat tarihinde Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi’nde aracı ile seyir halindeyken depreme yakalanan 41 yaşındaki Niyazi Bilgiç, çöken binanın enkazında kalarak can verdi.

Muş AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucunda 40 gün sonra enkazın altında kalan aracın içinden Bilgiç’in cansız bedeni çıkarıldı. 


Kahramanmaraş depremi enkaz

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