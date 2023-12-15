40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu... Çanakkale'de yakalandı!
Çanakkale'de hakkında 40 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık" ve "silahlı yağma" suçlarından hakkında 40 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K.'nin (18) yakalanması için çalışma başlattı.
Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından D.K.'yi kovalamaca sonucu yakaladı.
D.K. adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.
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