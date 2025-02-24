40 yıllık tiryakiliğini sonlandıran olay: 'Benim için sigara bitti'

Yayınlanma: 24.02.2025 - 16:59

Güncelleme: 24.02.2025 - 17:19

İzmir'de yaşayan 2 çocuk babası Özer Çetin, kaynakçı olarak çalıştığı petrokimya fabrikasından 8 yıl önce emekli oldu. Çetin, mesleğine bir süre daha devam etti. İş hayatını noktalayan 40 yıllık sigara tiryakisi Çetin, bir süredir yaşadığı nefes darlığı şikayetiyle İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

KOAH teşhisi konulan Çetin, burada tedaviye alındı. Hastanede sağlığına kavuşan Çetin, sigarayı da bıraktı. Çetin, "Bu hastaneye gelmeden önce, nefes alamıyordum. Artık öyle bir duruma geldim ki kalkıp bir adım atsam ciğerlerim patlayacak, yerinden çıkacak gibi hissediyordum. Aldığım nefes yetmiyordu. Kendimi ölecek gibi hissediyordum. Evdekilere 'Çabuk ambulansı arayın, ölüyorum' dedim. Kendime o kadar kızdım ki 'Sen daha bu kadar sigara içersen fazla yaşamazsın' dedim. 3 gündür bu hastanede yatıyorum. Burada ciğerlerime oksijen verildi. Şimdi kendimi iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN SİGARA BİTTİ"

Çocukluğu ve gençliğinde pasif, 40 yıldan bu yana da aktif sigara tüketicisi olduğunu anlatan Çetin, şöyle devam etti:

"İş stresi, evlilik hayatı derken çok sigara içtim. Günde bir pakette tutmaya çalıştım ama arada günde 1,5 paket içtiğim oluyordu. Burada makineye bağladılar ve makineyi söktükten sonra ciğerlerimin genişlediğini hissettim. Doktor bana 'Tekrar sigaraya başlayacaksan bu makineyi sana veremeyiz' dedi. Ben de söz verdim. Benim için sigara bitti. Makine beni rahatlattı. 'Uzun yaşamak istiyorsan bir daha sigara içmeyeceksin' dediler. Şimdiye kadar içtiğim için büyük pişmanlık yaşadım. Hem maddi hem sağlık açısından bana zarar verdi."

"ÖLÜM KORKUSU YAŞADIM"

Aliağa Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1 ay önce zatürre nedeniyle yatarak tedavi gördüğünü anlatan Çetin, o dönem hastaneden çıkar çıkmaz yine sigara içtiğini söyleyip, "1 ay sonra yine aynı duruma düştüm. Bundan sonra içmem. Sigara içmeseydim belki şu an nefes darlığı çekmeyecektim. Emekli olmuştum. Gezip tozmayı, yurt dışına çıkmayı düşünürken buradan kapının önüne çıkamaz hale geldim. Hayallerimi sigara yüzünden kaybedecektim. Dünyadaki en değerli şeyin sağlık olduğunu anladım. Çünkü ölüm korkusu yaşadım" dedi.

"AKCİĞERLERİNDE KARBONDİOKSİT BİRİKMİŞTİ"

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Melike Yüksel Yavuz da hastayı birkaç gün sonra taburcu etmeyi planladıklarını söyleyerek, "Hastamız demir döküm fabrikasında çalıştığı için yoğun bir toza maruz kalmış. Sonrasında yine bir petrokimya fabrikasında çalışıp bazı kimyasal gazlara maruziyeti olmuş. Bu mesleği bırakmış ama sigaraya devam etmiş. KOAH atağından dolayı hastamızı yatırdık. Hastamızın akciğerlerinde karbondioksit birikmişti. Uygun cihazlar ve ilaçlarla hastamızı tedavi ettik. Şu an karbondioksit düzeyi ve vücuttaki asit baz dengesi gayet yerinde" ifadelerini kullandı.

Hastanın hiçbir ücret ödemeden evde de kullanabilmek için cihazlarını temin ettiğini anlatan Dr. Yavuz, "Evinde hem uzun süreli oksijen tedavisi hem de BPAP tedavisi dediğimiz basınçlı bir cihaz kullanması gerekecek. O da karbondioksitin düşmesine yardımcı olacak. Hasta bu cihazları Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan temin edebiliyor. Bu şekilde hastamız düzenli kontrole gelecek. Günlük yaşamına devam edebilecek. Hastanede uzun yatışlardan kaynaklı enfeksiyonlara neden olabildiği için hastamıza rapor da düzenledik" diye konuştu.