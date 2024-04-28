41 yaşındaki epilepsi hastası erkek ırmakta ölü bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ailesinin Cuma Gecesi Şelale Polis Karakoluna kayıp başvurusunda bulunduğu 41 yaşındaki Ümit Ejder Korkusuz, Manavgat Irmağı'nda ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 28.04.2024 - 11:28
41 yaşındaki epilepsi hastası erkek ırmakta ölü bulundu
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Manavgat Irmağı ile denizin buluştuğu Boğaz mevkiinde ırmak içerisinde bir ceset olduğu ihbarı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin alarma geçirdi. 

Olay yerine gelen ekipler, ihbarı yapan vatandaşın kürekle elbisesinden tutup kıyıya çektiği erkek cesediyle karşılaştı. Irmakta soğuktan katı hale gelen cesedin elindeki cep telefonu dikkatlerden kaçmadı. 

Yapılan araştırmalar sonucunda cesedin Cuma gecesi ailesinin Cumhuriyet Polis Merkezine kayıp başvurusunda bulunduğu 41 yaşındaki Ümit Ejder Korkusuz’a ait olduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Ümit Ejder Korkusuz’un kardeşi büyük üzüntü yaşarken, kardeşinin epilepsi hastası olduğunu, kimse ile bir probleminin olmadığını, daha önce kendisini damdan attığı için beyin kanaması geçirdiğini, büyük ihtimalle ırmak kenarında telefonla konuşurken gelen epilepsi krizi sonucu ırmağa düşerek boğulmuş olabileceğini dile getirdi.

Ümit Ejder Korkusuz’un cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Ekibi, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


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