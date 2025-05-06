42 milyon lira değerinde... İzmir’'e 'kaçak oto yedek parça' ve 'akaryakıt' ele geçirildi

İzmir’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 42 milyon lira olan 30 bin 613 adet oto yedek parça ve 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

42 milyon lira değerinde... İzmir’'e 'kaçak oto yedek parça' ve 'akaryakıt' ele geçirildi
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İHA
Yayınlanma: 06.05.2025 - 12:12

İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ile kaçak akaryakıt ürünleri ileyurt dışından kaçak yollardan getirilen oto yedek parçalarını (hava filtresi, yağ filtresi, polen filtresi, conta, buji vb.) piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden şahısları tespit etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Bayraklı ve Bornova ilçelerinde bulunan 3 depo ve 1 iş yerine baskın yapıldı.

Adreslerde arama yapan polis, piyasa değeri 42 milyon lira olan, 30 bin 613 adet oto yedek parça ve 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında ise adli işlem gerçekleştirildiği öğrenildi.


Etiketler: #İzmir

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