Antalya-Moskova uçağında taciz: Kadın yolcu gözaltında

Antalya'dan Moskova'ya giden uçakta, bir kadın yolcu yanındaki erkek yolcuya orak seks yaptığı iddia edildi. Rus polisi, sefer tamamlandıktan sonra sarhoş kadını gözaltına aldı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 29.11.2023 - 12:47
Antalya-Moskova uçağında taciz: Kadın yolcu gözaltında
Abone Ol google-news

Rusya'nın Pobeda Havayolları’na ait uçağında, Antalya - Moskova seferi sırasında bir kadın yolcu yanında oturan erkek yolcuyu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. 

BAZA haber ajansında yer alan habere göre, beş saatlik uçuş sonunda Rus polisi, 29 yaşındaki Valeria adlı kadını tutukladı. Yolcular ve mürettebat, Vnukovo Havaalanı'nda polisin sarhoş kadını tutuklamasını alkışladı.

Görgü tanıkları, kadının yanında oturan erkeğin başlangıçta Valeria isimli kadına direnmeye ve onu itmeye çalıştığını ancak kadının erkeğe oral seks yapmasına büyük bir şaşkınlıkla tanık olduklarını iddia etti.

Kadının birçok tuhaf davranışta bulunduğunu öne süren görgü tanıkları, kadının sarhoş olduğunu, uyarılmasına rağmen elektronik sigara içtiğini ve diğer yolcuları çileden çıkardığını anlattı.

Kadının ayrıca davranışlarını örtbas etmek için uçuş ekibine yüz dolarlık bir rüşvet vermeye çalıştı ancak bir hostes parayı çöp kutusuna attı. Valeria, çöp kutusunu uçağın zeminine boşaltıp parayı yerden aldı.


Antalya Moskova taciz oral seks Rus Kadın

İlgili Haberler

Atatürk Havalimanı'nda özel uçak pistten çıktı!

Atatürk Havalimanı'nda özel uçak pistten çıktı!
Uçak enkazının gizemi çözüldü: Sonuç herkesi şaşırttı

Uçak enkazının gizemi çözüldü: Sonuç herkesi şaşırttı
Finlandiya'nın kutsal mağarası Şeytan Kilisesi'nin sırrı çözüldü

Finlandiya'nın kutsal mağarası Şeytan Kilisesi'nin sırrı çözüldü

En Çok Okunan Haberler