43 kişiyi dolandırdılar! Sivas merkezli 'kripto' operasyonu: 2 tutuklama
Sivas merkezli Adana, Samsun ve İstanbul'da eş zamanlı gerçekleştirilen kripto operasyonunda, 43 kişiyi 4 milyon 100 bin lira dolandıran 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kullanıcıların sosyal medya hesapları üzerinden "kripto yatırım" adı altında yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Sivas merkezli Adana, Samsun ve İstanbul'da 4 farklı adrese düzenlenen operasyonda 3 zanlı yakalandı.
Suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.
4 MİLYON 100 BİN LİRALIK VURGUN
Şüphelilerin 43 kişiyi 4 milyon 100 bin lira dolandırdıkları tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekipler, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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