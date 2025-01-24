43 kişiyi dolandırdılar! Sivas merkezli 'kripto' operasyonu: 2 tutuklama

Sivas merkezli Adana, Samsun ve İstanbul'da eş zamanlı gerçekleştirilen kripto operasyonunda, 43 kişiyi 4 milyon 100 bin lira dolandıran 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

43 kişiyi dolandırdılar! Sivas merkezli 'kripto' operasyonu: 2 tutuklama
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AA
Yayınlanma: 24.01.2025 - 14:12

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kullanıcıların sosyal medya hesapları üzerinden "kripto yatırım" adı altında yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Sivas merkezli Adana, Samsun ve İstanbul'da 4 farklı adrese düzenlenen operasyonda 3 zanlı yakalandı.

Suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

4 MİLYON 100 BİN LİRALIK VURGUN

Şüphelilerin 43 kişiyi 4 milyon 100 bin lira dolandırdıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekipler, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


Etiketler: #sivas

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