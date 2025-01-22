Sivas'ta sır olay: Üniversite öğrencisi yurt banyosunda ölü bulundu

Sivas'ta üniversite öğrencisi kaldığı KYK yurdundaki banyoda ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta sır olay: Üniversite öğrencisi yurt banyosunda ölü bulundu
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İHA
Yayınlanma: 22.01.2025 - 16:43

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisindeki İzzettin Keykavus KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4. sınıf öğrencisi Eren Öztürk’ten haber alamayan yakınları, durumu 112’ye bildirdi.

Yurda giden polis ekipleri, yetkililerle girdikleri odada Öztürk’ü banyoda hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan incelemede Eren Öztürk’ün hayatını kaybettiği tespit edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öztürk’ün cansız bedeni otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Morguna kaldırıldı.

Eren Öztürk’ün akşam yemeğinin ardından odasına çıktığı, bir daha görülmediği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #sivas

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