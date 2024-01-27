Naci Görür'den İzmir'deki depreme ilişkin açıklama!
Prof. Dr. Naci Görür, sabah saatlerinde İzmir açıklarında yaşanan 5.1 büyüklüğündeki depreme dair değerlendirmede bulundu. Görür, "Deprem kuzey kenara yakın ve olasılıkla normal fay üzerinde" dedi.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ege Denizi'nde sabah saatlerinde yaşanan merkez üssü İzmir açıkları olan 5.1 büyüklüğündeki depreme yönelik açıklamada bulundu.
"BU KÖRFEZ NORMAL FAYLARLA SINIRLI"
Görür, sosyal meyda hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Kuşadası Körfezi’nde 5,1 deprem oldu. Bu körez kuzey ve güney sınırları boyunca normal faylarla sınırlı. Bu fayları KD-GB UZANIMLI KESEN DOĞRULTU ATIMLI FAY SİSTEMLETİ DE VAR. Deprem kuzey kenara yakın ve olasılıkla normal fay üzerinde . Sevgiyle."
Kuşadası Körfezi’nde 5,1 deprem oldu. Bu körez kuzey ve güney sınırları boyunca normal faylarla sınırlı. Bu fayları KD-GB UZANIMLI KESEN DOĞRULTU ATIMLI FAY SİSTEMLETİ DE VAR. Deprem kuzey kenara yakın ve olasılıkla normal fay üzerinde . Sevgiyle— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) January 27, 2024
açıklama haberleri deprem haberleri Ege Denizi haberleri Kuşadası haberleri Naci Görür haberleri İzmir haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- 2,1 milyar TL'lik servetin sahibi oldu!
- Sancaktepe'de İmamoğlu'na provokasyon
- Ankara’da simide dev zam!
- '1991'i bilmemek suç değil...'
- Hakan Ural hakkında gözaltı iddiası: İlk açıklama geldi!
- 'Müzakereler olumlu sonuçlansaydı...'
- İşte CHP'de konuşulan isimler...
- DEM Parti'den açıklama!
- CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı istifa etti!
- Kafeslere kapatılmış 50'yi aşkın ceset!