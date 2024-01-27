Naci Görür'den İzmir'deki depreme ilişkin açıklama!

Yayınlanma: 27.01.2024 - 11:19

Güncelleme: 27.01.2024 - 11:19

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ege Denizi'nde sabah saatlerinde yaşanan merkez üssü İzmir açıkları olan 5.1 büyüklüğündeki depreme yönelik açıklamada bulundu.

"BU KÖRFEZ NORMAL FAYLARLA SINIRLI"

Görür, sosyal meyda hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kuşadası Körfezi’nde 5,1 deprem oldu. Bu körez kuzey ve güney sınırları boyunca normal faylarla sınırlı. Bu fayları KD-GB UZANIMLI KESEN DOĞRULTU ATIMLI FAY SİSTEMLETİ DE VAR. Deprem kuzey kenara yakın ve olasılıkla normal fay üzerinde . Sevgiyle."