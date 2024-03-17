Bursa'nın saklı hazinesi: Misi Köyü

17 Mart 2024 Pazar

Bursa'nın Misi Köyü şehrin karmaşasından uzakta, doğanın içinde huzurlu bir kaçış noktası. Bu güzel köy, Bursa merkeze yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta. Resmi adıyla Gümüştepe ancak halk arasında hâlâ Misi olarak bilinen bu köy, ziyaretçilerine adeta zaman yolculuğu yapma fırsatı sunuyor.

Misi Köyü, yaklaşık 2000 yıllık bir geçmişe sahip. Roma döneminden kalma kalıntılar, köyün uzun tarihini gözler önüne seriyor. Köy, aynı zamanda Osmanlı döneminden kalma mimari yapılarıyla da dikkat çekiyor. Dar sokakları, renkli evleri ve sakin yaşam tarzı ile Misi, geçmişin izlerini taşıyor.

Misi Köyü, Nilüfer Çayı'nın kıyısında konumlanmış. Çayın dingin suları, köyün manzarasına ayrı bir güzellik katıyor. Nülüfer Çayı kenarında pek çok restoran ve kafe bulunuyor.

MİSİ KÖYÜ'NDE GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER

Misi Köyü, aynı zamanda kültürel etkinliklere ve sanata ev sahipliği yapıyor. Köydeki sanat galerileri, el sanatları atölyeleri ve sergiler, köyün kültürel hayatını zenginleştiriyor.

Misi Köprüsü'nün hemen karşısında Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi bulunuyor. Giriş katı geçici sergilere ev sahipliği yapan müze; siyah-beyaz karanlık oda eğitimleri, atölye çalışmaları ile ziyaretçileri fotoğrafın büyülü dünyasına götürüyor. Müze, pazartesi hariç her gün 09.00 – 18.00 saatleri arasında ziyarete açık. Ancak Ramazan ayında kapanış saati 17:30.

Misi Çocuk Kütüphanesi ve İpek Evi'ni de aynı sokakta ziyeret edebilirsiniz. İpek böceğinin kozadan ipliğe doğru geçirdiği evreler, ipeğin kıymetli bir kumaş olarak tarihsel yolculuğu ve Bursa’nın sosyo-ekonomik gelişimindeki önemi bu müzede yer alıyor.

Misi Yazı Evi ve Edebiyat Müzesi de mutlaka görülmesi gereken yerlerden.

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS MÜZESİ

Türkiye’nin ikinci “Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi” Misi'de bulunuyor. Müzede atölye çalışmaları, eğitim programları ve uygulamalı örnekler kullanarak somut olmayan kültürel mirasın canlı bir şekilde yaşatılması amaçlanıyor. Müzenin bahçesinde halk takvimi, halk mutfağı, halk hekimliği ile ilgili uygulamaların anlatıldığı, geleneksel kutlamaların ve geleneksel çocuk oyunlarının katılımlı bir şekilde gerçekleştiği bölümler bulunuyor. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi, pazartesi ve salı günleri hariç 12:00 - 17:30 arası ziyarete açık.

Bursa'nın bu küçük köşesi, Misi Köyü, hem tarih meraklılarına hem de doğaseverlere hitap eden eşsiz bir destinasyon. Günübirlik bir kaçamak yapmak veya sakin bir gün geçirmek isteyenler için ideal adres. Misi'nin sakinliği, doğal güzellikleri ve zengin kültürel yaşamı, şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenler için mükemmel bir alternatif sunuyor.