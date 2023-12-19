45 bin araç garantisi verilen Çanakkale Köprüsü boş kaldı, Sinan Bengier o görüntüleri paylaştı!

Yayınlanma: 19.12.2023 - 14:09

Güncelleme: 19.12.2023 - 14:52

Ünlü oyuncu Sinan Bengier, 45 bin araç geçişi için Hazine garantisi verilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullanırken, köprünün boş kalmasını kaydettiği bir video ile paylaştı.

"TAM 148 ARABA GEÇTİ"

Bengier, videoyu şu ifadelerle paylaştı:

"Saymacasına, otobana Çanakkale girişinden çıkışına kadar tam 148 araba geçti.. Yoğunluktan kaçırmış olduğumuz varsa eğer kusura bakmasın, bunların 10 tanesi Bulgaristan plakalı, 2 tane Romanya idi galiba, birkaç tanesi Çanakkale plakalı. Geçen de sağ olsun geçmeyen de."

"GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ KORKUNÇ BİR KALABALIK VAR"

Sinan Bengier, sosyal medya hesabıdan paylaştığı videoda köprünün boş kalmasını "Mahşeri bir kalabalık var" esprisi ile eleştirdi.

Bengier, söz konusu videoda şu ifadeleri kullandı:

"Mahşeri bir kalabalık var. Gördüğünüz gibi korkunç bir kalabalık var. Yavaş gidiyoruz, sağ şeridi kapatmışlar, yavaş diye de uyarmışlar. Geçen 20. arabaya 100 gram benzin hediye edeceğiz. Kalabalık olması bizim için iyi, ne kadar çok araba geçerse o kadar az para ödüyoruz cebimizden. Gördüğünüz gibi cebimizden çok para çıkmayacak. Kaptan dikkatli git, sağ-sol araba dolu."