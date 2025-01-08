4.5'lik deprem sonrası Naci Görür'den 'Erzurum' uyarısı: 'Doğu Anadolu sıkışıyor!'
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Erzurum'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre, Erzurum'un Pasinler ilçesinde saat 04.30'da yerin 14 kilometre derinliğinde, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ
Çevre ilçelerde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.
AFAD AÇIKLAMA YAPTI
AFAD Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
NACİ GÖRÜR’DEN FLAŞ UYARI
Paniğe neden olan deprem sonrası Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den bir açıklama yaptı.
Sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yapan Görür, "Erzurum, Taşlıyurt-Pasinler’de 4,5 sığ bir deprem oldu. Yanal atımlı Karayazı Fay Zonu üzerinde. Doğu Anadolu sıkışıyor. 6 Şubat depremlerinin bunda ekstra bir etkisi olmalı. Geçmiş olsun" dedi.
Erzurum, Taşlıyurt-Pasinler’de 4,5 sığ bir deprem oldu. Yanal atımlı Karayazı Fay Zonu üzerinde. Doğu Anadolu sıkışıyor. 6 Şubat depremlerinin bunda ekstra bir etkisi olmalı. Geçmiş olsun pic.twitter.com/NK2jSqzOe3— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) January 8, 2025
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük emekli maaşı belli oldu!
- 400 metrekareyle başladı, 30 dönüme ulaştı!
- 'Türkiye ile savaşa hazırlıklı olmalıyız!'
- PTT'ye silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı
- Gökçek’lerin provokasyonları devam ediyor
- Akciğer rahatsızlıklarına şifa olan mucize bitki
- İstanbul'da 'kar' için geri sayım başladı
- Suriye, Türkiye ve Katar’dan satın aldı
- AKP'den 'Öcalan'a af' iddiasına yanıt
- Siyah çelenk bıraktılar, 'yakışmadı' dediler