4.5'lik deprem sonrası Naci Görür'den 'Erzurum' uyarısı: 'Doğu Anadolu sıkışıyor!'

Yayınlanma: 08.01.2025 - 09:57

Güncelleme: 08.01.2025 - 09:58

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre, Erzurum'un Pasinler ilçesinde saat 04.30'da yerin 14 kilometre derinliğinde, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Çevre ilçelerde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

AFAD AÇIKLAMA YAPTI

AFAD Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

NACİ GÖRÜR’DEN FLAŞ UYARI

Paniğe neden olan deprem sonrası Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den bir açıklama yaptı.

Sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yapan Görür, "Erzurum, Taşlıyurt-Pasinler’de 4,5 sığ bir deprem oldu. Yanal atımlı Karayazı Fay Zonu üzerinde. Doğu Anadolu sıkışıyor. 6 Şubat depremlerinin bunda ekstra bir etkisi olmalı. Geçmiş olsun" dedi.