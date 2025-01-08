Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Erzurum'da korkutan deprem!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Erzurum'un Pasinler ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre, Erzurum'un Pasinler ilçesinde saat 04.30'da yerin 14 kilometre derinliğinde, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 8, 2025
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Pasinler (Erzurum)
Tarih:2025-01-08
Saat:04:30:02 TSİ
Enlem:39.89056 N
Boylam:41.75278 E
Derinlik:14.81 km
Detay:https://t.co/8QX4NUKL8C@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ
Çevre ilçelerde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.
AFAD AÇIKLAMA YAPTI
AFAD Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Erzurum ilimizin Pasinler ilçesinde saat 04.30'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
Erzurum ilimizin Pasinler ilçesinde saat 04.30’da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.— AFAD (@AFADBaskanlik) January 8, 2025
Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. https://t.co/s23nUCOvUl
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