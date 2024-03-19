46 yaşındaki erkek evinde ölü bulundu

Bilecik’te kendisinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.

AA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 17:55
46 yaşındaki erkek evinde ölü bulundu
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Merkez Bahçelievler Mahallesi, Necmettin Şener Caddesi'ndeki 6 katlı binanın giriş katında ikamet eden 46 yaşındaki Mesut Yurtsever, eve gelen yakınları tarafından ölü bulundu.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Yurtsever'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



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