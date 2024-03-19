46 yaşındaki erkek evinde ölü bulundu
Bilecik’te kendisinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.
Merkez Bahçelievler Mahallesi, Necmettin Şener Caddesi'ndeki 6 katlı binanın giriş katında ikamet eden 46 yaşındaki Mesut Yurtsever, eve gelen yakınları tarafından ölü bulundu.
Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Yurtsever'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'de 'para sayma' görüntülerinde yeni gelişme!
- Turgut Altınok'a canlı yayında soğuk duş
- 4 büyükşehirde anket sonuçları belli oldu
- Mansur Yavaş, son anket sonuçlarını açıkladı!
- 'Kentsel dönüşümle ilgili mücadele ettik'
- 'Kendi geleceğimi düşünmem lazım' iddiası!
- Kurum’dan ‘çarpıcı’ Kanal İstanbul yanıtı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'davet'
- ‘Muhalefet CHP’de birleşti’
- Motorin ve benzine dev zam yolda!