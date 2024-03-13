Uzun süredir haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu!
Emet'te yalnız yaşayan ve akraba ile komşularının uzun süredir haber alamadığı 84 yaşındaki Mahmut Tezbaşar, evinde ölü bulundu.
Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Hamam Mahallesi'nde oturan Mahmut Tezbaşar’dan (84) uzun süre haber alamayan akraba ve komşuları güvenlik güçlerine haber verdi.
İhbar üzerine Tezbaşar’ın oturduğu eve gelen ekipler, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Mahmut Tezbaşar’ın cenazesi savcılık incelemesinin sonrası kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Tezbaşar’ın cenazesi adli tıptaki işlemlerin ardından ilçe mezarlığına defnedildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kararsız seçmenlerin kararı ne olacak?
- 'Para sayma' kumpasının perde arkasında ne var?
- Buket Aydın'ın 'İmamoğlu' çıkışı gündem oldu
- Üst düzey kaynaktan açıklama geldi
- Kulüp başkanından şoke eden iddia!
- 'Kumpasla seçim kazanamaz'
- Kazayla ilgili ilk tutuklama geldi
- Seçimden sonra partisinden ayrılacak mı?
- ‘Silah yurda nasıl sokuluyor?’
- Murat Kurum'dan canlı yayında yeni gaf