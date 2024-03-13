Uzun süredir haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu!

Emet'te yalnız yaşayan ve akraba ile komşularının uzun süredir haber alamadığı 84 yaşındaki Mahmut Tezbaşar, evinde ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 13.03.2024 - 15:54
Uzun süredir haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu!
Abone Ol google-news

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Hamam Mahallesi'nde oturan Mahmut Tezbaşar’dan (84) uzun süre haber alamayan akraba ve komşuları güvenlik güçlerine haber verdi.

İhbar üzerine Tezbaşar’ın oturduğu eve gelen ekipler, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Mahmut Tezbaşar’ın cenazesi savcılık incelemesinin sonrası kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Tezbaşar’ın cenazesi adli tıptaki işlemlerin ardından ilçe mezarlığına defnedildi.


Cenaze haberleri Emet haberleri inceleme haberleri Kütahya haberleri ölü haberleri

İlgili Haberler

Boeing'i ifşalamıştı: Ölü bulundu

Boeing'i ifşalamıştı: Ölü bulundu
Bursa'da bir kişi tek yaşadığı evinde ölü bulundu

Bursa'da bir kişi tek yaşadığı evinde ölü bulundu
Antalya'da yabancı uyruklu kadın evinde ölü bulundu

Antalya'da yabancı uyruklu kadın evinde ölü bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Eylem Tok'un oğlunun karıştığı kazada 'Demirören' iddiası: Üst düzey kaynaktan açıklama geldi

Eylem Tok'un oğlunun karıştığı kazada 'Demirören' iddiası: Üst düzey kaynaktan açıklama geldi
Beşiktaş’ın tazminat faturası: Tyler Boyd’a 956 bin Euro ödenecek

Beşiktaş’ın tazminat faturası: Tyler Boyd’a 956 bin Euro ödenecek
İBB Başkanı İmamoğlu’ndan ‘para sayma’ görüntüleriyle ilgili sert açıklama: Kumpasla seçim kazanamaz

İBB Başkanı İmamoğlu’ndan ‘para sayma’ görüntüleriyle ilgili sert açıklama: Kumpasla seçim kazanamaz
Eros davası: Mahkeme kapısını yumrukladılar, dava büyük salona alındı

Eros davası: Mahkeme kapısını yumrukladılar, dava büyük salona alındı
CHP'den o iddialara yanıt geldi: '4,5 yıl sonra servis edilen görüntülerin amacı...'

CHP'den o iddialara yanıt geldi: '4,5 yıl sonra servis edilen görüntülerin amacı...'
Günlük burç yorumları: 14 Mart 2024 Perşembe Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Mart 2024 Perşembe Akrep burcu yorumu
Ümit Özdağ duyurdu: Parti çadırı yakıldı, pankart kavgasında kan aktı!

Ümit Özdağ duyurdu: Parti çadırı yakıldı, pankart kavgasında kan aktı!
Günlük burç yorumları: 14 Mart 2024 Perşembe Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Mart 2024 Perşembe Yay burcu yorumu