47 yaşındaki erkeğin cesedi Salda Gölü yakınında bulundu

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü yakınında erkek cesedi bulundu.

AA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 18:46
47 yaşındaki erkeğin cesedi Salda Gölü yakınında bulundu
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Sultanpınarı mevkisinde yıkılan eski restoranın yaklaşık 2 metre yükseklikteki su dolu havuzunda bir kişiyi hareketsiz gören H.K. (24), durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Havuzdan çıkarılan ve hayatını kaybettiği belirlenen kişinin yapılan incelemede kamyon sürücüsü İsmail Karnak (47) olduğu tespit edildi.

Karnak'ın cesedi Yeşilova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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