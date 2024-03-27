Karadeniz Ereğli’de denizde erkek cesedi bulundu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde denizde genç bir erkek cesedi bulundu. Denizden çıkartılan ceset, teşhis için morga kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 10:44
Karadeniz Ereğli’de denizde erkek cesedi bulundu
Abone Ol google-news

İlçedeki Uzunkum Caddesi’ne sabah saatlerinde spor yapmak için gelen vatandaşlar, denizde ceset görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı dalgıçlar geldi.

Cesedin bulunduğu bölgeye yaklaşan dalgıçlar, cesedi bulunduğu yerden bota çıkartarak Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirdi. Bu sırada polis ekipleri olay yerine güvenlik şeriti çekti.
Sağlık ekipleri, cesedi Sağlık Güvenlik Komutanlığı’nda ambulansa alarak Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürdü.

Cesedin 25 yaşlarında bir gence ait olduğu, kimlik tespitinin ise otopsi işlemleriyle birlikte yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan ilk tespitlerde gencin vücudunda herhangi bir darp izinin olmadığı belirtildi.


zonguldak haberleri

İlgili Haberler

İstanbul'daki vahşette flaş gelişme... Bir ceset daha bulundu!

İstanbul'daki vahşette flaş gelişme... Bir ceset daha bulundu!
Çöpün üzerindeki not götürdü: Ormanda ceset bulundu!

Çöpün üzerindeki not götürdü: Ormanda ceset bulundu!
Haber alınamıyordu… Yaşlı çiftin cesetleri bulundu

Haber alınamıyordu… Yaşlı çiftin cesetleri bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Zafer Partisi’nde deprem: Toplu halde istifa ettiler! Ümit Özdağ'dan açıklama geldi

Zafer Partisi’nde deprem: Toplu halde istifa ettiler! Ümit Özdağ'dan açıklama geldi
Fas’tan Hakim Ziyech iddialarına yanıt!

Fas’tan Hakim Ziyech iddialarına yanıt!
Ekvador'un en genç belediye başkanı öldürüldü!

Ekvador'un en genç belediye başkanı öldürüldü!
Uzmanlar uyarıyor! Kalıcı oje kullanımının tırnak sağlığı üzerindeki etkileri

Uzmanlar uyarıyor! Kalıcı oje kullanımının tırnak sağlığı üzerindeki etkileri
İmamoğlu'ndan canlı yayında 'Emirgan'da 3 villa' iddiasına yanıt

İmamoğlu'ndan canlı yayında 'Emirgan'da 3 villa' iddiasına yanıt
İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 26 Mart 2024 Salı 16. gün iftar menüsü

İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 26 Mart 2024 Salı 16. gün iftar menüsü
Cem Küçük'ten Rasim Ozan Kütahyalı'nın 'DEM' iddiasına: 'Türk devletini hiç tanımıyor'

Cem Küçük'ten Rasim Ozan Kütahyalı'nın 'DEM' iddiasına: 'Türk devletini hiç tanımıyor'
Zaha’dan milli takım açıklaması: ‘Geri dönmeye hazırım’

Zaha’dan milli takım açıklaması: ‘Geri dönmeye hazırım’