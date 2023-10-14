47 yaşındaki şahsın cansız bedenini kızı buldu
Afyonkarahisar’da 47 yaşındaki bir adam evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bolvadin ilçesi Büyükkarabağ köyünde, V.D. (47) isimli şahıstan bir süre haber alamayan yakınları sabah erken saatlerde evine gitti. Eve giren V.D.’nin ismi öğrenilemeyen kızı tarafından yerde hareketsiz yatarken buldu.
CESEDİNİ KIZI BULDU
Bunun üzerine V.D.’nin kızı 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede V.D.’nin öldüğünü belirledi.
Ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemenin ardından V.D.’nin cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Polat çiftinin mal varlıklarına tedbir kararı
- Kara harekâtı başladı!
- 'Milli güvenliğimiz için olağanüstü tehdit'
- Atatürk'e hakaret eden liseli için karar
- Selçuk Bayraktar’ın ne işi vardı orada?
- Metin Akpınar sessizliğini bozdu...
- İşte 600 bin liranın altındaki modeller
- İsrail konvoyu bombaladı!
- 35 yıl sonra ortaya çıkan kızı konuştu
- Kardeşinin okulunu basıp, 5 öğretmeni yaraladı