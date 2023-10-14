47 yaşındaki şahsın cansız bedenini kızı buldu

Afyonkarahisar’da 47 yaşındaki bir adam evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 14.10.2023 - 13:28
47 yaşındaki şahsın cansız bedenini kızı buldu
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Bolvadin ilçesi Büyükkarabağ köyünde, V.D. (47) isimli şahıstan bir süre haber alamayan yakınları sabah erken saatlerde evine gitti. Eve giren V.D.’nin ismi öğrenilemeyen kızı tarafından yerde hareketsiz yatarken buldu.

CESEDİNİ KIZI BULDU

Bunun üzerine V.D.’nin kızı 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede V.D.’nin öldüğünü belirledi.

Ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemenin ardından V.D.’nin cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.


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