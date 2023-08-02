Son Dakika: Tahliye talebi reddedilmişti... Merdan Yanardağ'dan AYM'ye başvuru

Yayınlanma: 02.08.2023 - 17:54

Güncelleme: 02.08.2023 - 18:05

Marmara Cezaevi'nde 28 Haziran'dan bu yana tutuklu bulunan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuru yapıldı.

TELE1'in aktardığına göre, Yanardağ avukatı aracılığıyla yaptığı AYM'ye başvuruda, tutukluluk halinin devamı kararlarının tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasını talep etti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Merdan Yanardağ’ın televizyon programında PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı açıklamaları gerekçe göstererek "suçu ve suçluyu övme” ve 'terör örgütü propagandası yapmak' gerekçeleriyle 25 Haziran'da resen soruşturma başlatmıştı.

Yanardağ, 27 Haziran'da, yayın esnasında kanalın ofisine gelen polis memurları tarafından yayın sonrasında gözaltına alınıp ifadesi alınmak üzere Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturması Bürosu savcılarından Ebru Baran Celep tarafından sorgulanan Yanardağ, 28 Haziran'da tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilmişti.

İstanbul 7’nci Sulh Ceza Hâkimliği’nde Ramazan Çiçek’e ifade veren Yanardağ, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Yanardağ’ın tutukluğuna avukatı Bilgütay Hakkı Durna aracığıyla İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği’nde itiraz edilmişti. İtiraz, İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmişti. Mahkeme, itirazı reddetmenin gerekçesi olarak ‘kaçma şüphesi’ni göstermişti.

Yanardağ hakkında "terör örgütü propagandası yapma" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame bugün kabul edildi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen Yanardağ, ilk kez 4 Ekim'de hâkim karşısına çıkacak.

Öte yandan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) gazeteci Merdan Yanardağ'ın katıldığı programda, "bölücü terör örgüt elebaşını övdüğü, yargı organlarını aşağıladığı, toplumu kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle TELE1'e, 7 gün yayın durdurma ve üst sınırdan idari para cezası vermişti.