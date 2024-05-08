49 ilde Mahzen-40 operasyonu: 127 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik düzenlenen “Mahzen-40” operasyonlarında 127 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İHA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 10:50
49 ilde Mahzen-40 operasyonu: 127 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde “Mahzen-40” operasyonlarında 127 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Tefecilere ve dolandırıcılara yönelik il emniyet müdürlükleri KOM ve mali şube müdürlüklerince, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce olmak üzere 49 ilde operasyonlar düzenlendi.

Mali suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin, tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildiğini bildiren Bakan Yerlikaya, “Organize suç örgütlerine, tefecilere göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim etmeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle” ifadelerini kullandı.


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