Dilencinin topladığı paralar ekmek arasından çıktı
Siirt'te zabıta operasyonunda yakalanan dilencinin üst aramasında, yanındaki ekmeğin arasından 430 TL çıktı.
Zabıta ekipleri, kentin merkezi noktalarındaki çarşı, hastane ve cami avlularında dilencilik yapanlara operasyon düzenledi.
Yakalanan bir dilencinin üst aramasında, yanındaki poşette bulunan ekmeğin arasından 430 TL çıktı.
Tutanak tutulup, Kabahatler Kanunu'na göre hakkında işlem yapılan dilenci, daha sonra serbest bırakıldı.
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