49 yıl hapisle aranıyordu: Motosiklet çalarken yakalandı
Hırsızlık suçundan 49 yıl hapis cezasıyla aranan firari, İzmir’in Buca ilçesinde motosiklet çalarken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan azılı hırsızın, yalın ayak emniyet binasına götürülmesi dikkat çekti.
Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polis ekipleri ilçede devriye gezdiği sırada bir kişinin motosikleti çalmaya çalıştığını fark etti. Şüphelinin yanına giden polis, motosiklet hırsızı V.Ü.’yü suçüstü yakaladı.
Yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda şüphelinin, birçok hırsızlık suçundan 49 yıl 15 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.
YALIN AYAK EMNİYET'E GÖTÜRÜLDÜ
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan azılı hırsız, yalın ayak emniyete götürüldü. Burada yapılan sorgusunun ardından V.Ü., cezaevine teslim edildi.
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