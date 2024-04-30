4’üncü kattan düşen Hilal, hayatını kaybetti

Mardin’in Yeşilli ilçesinde 4’üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen Hilal Malkoç (4), hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 17:02
4’üncü kattan düşen Hilal, hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Olay, dün gece saatlerinde Yeşilli ilçesine bağlı Gül Mahallesi’nde meydana geldi. 4’üncü kattaki evlerinin balkon demirlerine çıkan Hilal Malkoç, dengesini kaybedip düştü. 

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Hilal Malkoç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 

Hilal Malkoç’un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yeşilli İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


mardin haberleri Çocuk haberleri hayatını kaybetti haberleri

İlgili Haberler

Pakistan'da silahlı saldırı: Polis hayatını kaybetti

Pakistan'da silahlı saldırı: Polis hayatını kaybetti
Kenenin ısırdığı şahıs, hayatını kaybetti

Kenenin ısırdığı şahıs, hayatını kaybetti
Canlı yayında kamyon çarptı! 'Enerji içeceği' videolarıyla bilinen sosyal medya fenomeni Neşet Turan hayatını kaybetti

Canlı yayında kamyon çarptı! 'Enerji içeceği' videolarıyla bilinen sosyal medya fenomeni Neşet Turan hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Müsavat Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye 'ihanet' yanıtı: Camianın gönlünü kıramam

Müsavat Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye 'ihanet' yanıtı: Camianın gönlünü kıramam
İzmir’de sokakta bulunan yağ ve deri parçalarının merdiven altı ameliyat kaynaklı olduğu ortaya çıktı

İzmir’de sokakta bulunan yağ ve deri parçalarının merdiven altı ameliyat kaynaklı olduğu ortaya çıktı
AKP yasakladı, DİSK anayasayı hatırlattı: 1 Mayıs'ta Taksim'e

AKP yasakladı, DİSK anayasayı hatırlattı: 1 Mayıs'ta Taksim'e
Özgür Özel: Taksim’in 1 Mayıs’ta Kapatılması Anayasaya Aykırıdır!

Özgür Özel: Taksim’in 1 Mayıs’ta Kapatılması Anayasaya Aykırıdır!
İhaleler Ensar’a akmış: Seçim öncesinde AKP’de olan Üsküdar Belediyesi’nden yandaşa milyonluk imzalar

İhaleler Ensar’a akmış: Seçim öncesinde AKP’de olan Üsküdar Belediyesi’nden yandaşa milyonluk imzalar
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu mazbatasını aldı

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu mazbatasını aldı
Malatya'da deprem: AFAD şiddetini açıkladı

Malatya'da deprem: AFAD şiddetini açıkladı
Boğularak öldürülen kadının katili evinde 9 ay misafir ettiği yeğeni çıktı

Boğularak öldürülen kadının katili evinde 9 ay misafir ettiği yeğeni çıktı