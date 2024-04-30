Kenenin ısırdığı şahıs, hayatını kaybetti

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde kene ısırmasından dolayı 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 11:02
Kenenin ısırdığı şahıs, hayatını kaybetti
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Alınan bilgilere göre olay, Bingöl’ün Yedisu ilçesine bağlı Güzgülü köyünde meydana geldi. Geçtiğimiz hafta rahatsızlanan 67 yaşındaki H.K. isimli şahıs, Toplum Sağlığı Merkezine (TSM) başvurdu. 

Burada yapılan tedavilerde H.K.’yi kenenin ısırdığı tespit edildi. Tedavi amaçlı Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılan H.K., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

H.K.’nin naaşı, Yedisu ilçesinde defnedildi.


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