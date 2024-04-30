Kenenin ısırdığı şahıs, hayatını kaybetti
Bingöl’ün Yedisu ilçesinde kene ısırmasından dolayı 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre olay, Bingöl’ün Yedisu ilçesine bağlı Güzgülü köyünde meydana geldi. Geçtiğimiz hafta rahatsızlanan 67 yaşındaki H.K. isimli şahıs, Toplum Sağlığı Merkezine (TSM) başvurdu.
Burada yapılan tedavilerde H.K.’yi kenenin ısırdığı tespit edildi. Tedavi amaçlı Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılan H.K., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
H.K.’nin naaşı, Yedisu ilçesinde defnedildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Premier Lig'den Arda'ya çılgın teklif!
- Kurultay sonrası üst düzey istifa
- Özel-Erdoğan görüşmesinin tarihi netleşti
- Çağlayan'da 'Erdoğan' ve 'Deccal' krizi
- CHP'den yurttaşlara çağrı
- Kadıköy’de Tacettin Kutay'ın kızına sözlü taciz iddiası
- Zeynep Bastık'ın doğum gününde aldığı ücreti açıkladı!
- Ayaklarda ortaya çıkıyor...
- 'Kameralar karşısında ilan etmiştir'
- AKP İstanbul'u kapatıyor!