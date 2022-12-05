5 Aralık hangi burç? 5 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 5 Aralık'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 5 Aralık'ta doğan biri hangi burç olur? 5 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 5 Aralık hangi burç oluyor? 5 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 5 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 5 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
5 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?
5 Aralık'ta doğan biri Yay burcu oluyor.
5 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1479 - Ayşe Hafsa Sultan
1902 - Vasfi Rıza Zobu
1920 - Muhsin Batur
1935 - Bozkurt Kuruç
1939 - Mehmet Akan
1954 - Gülşen Bubikoğlu
1966 - Demet Sağıroğlu
1970 - Saba Tümer
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1443 - II. Julius
1782 - Martin Van Buren
1867 - Józef Pilsudski
1890 - Fritz Lang
1911 - Wladyslaw Szpilman
1932 - Sheldon Lee Glashow
1962 - Nivek Ogre
1975 - Paula Patton
1982 - Keri Hilson
1985 - Frankie Muniz
1995 - Anthony Martial
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