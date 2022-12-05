5 Aralık hangi burç? 5 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?

05 Aralık 2022 Pazartesi, 13:51

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 5 Aralık hangi burç oluyor? 5 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 5 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 5 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

5 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?

5 Aralık'ta doğan biri Yay burcu oluyor.

5 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1479 - Ayşe Hafsa Sultan

1902 - Vasfi Rıza Zobu

1920 - Muhsin Batur

1935 - Bozkurt Kuruç

1939 - Mehmet Akan

1954 - Gülşen Bubikoğlu

1966 - Demet Sağıroğlu

1970 - Saba Tümer

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1443 - II. Julius

1782 - Martin Van Buren

1867 - Józef Pilsudski

1890 - Fritz Lang

1911 - Wladyslaw Szpilman

1932 - Sheldon Lee Glashow

1962 - Nivek Ogre

1975 - Paula Patton

1982 - Keri Hilson

1985 - Frankie Muniz

1995 - Anthony Martial























