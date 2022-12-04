4 Aralık hangi burç? 4 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?

04 Aralık 2022 Pazar, 10:48

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 4 Aralık hangi burç oluyor? 4 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 4 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 4 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

4 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?

4 Aralık'ta doğan biri Yay burcu oluyor.

4 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1890 - Fuad Köprülü

1920 - Abdullah Yüce

1929 - Şakir Eczacıbaşı

1964 - Sertab Erener

1977 - Çağlar Çorumlu

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1798 - Jules Armand Dufaure

1865 - Edith Cavell

1913 - Mark Robson

1921 - Carlos Franqui

1936 - Jean-Bernard Mérimée

1949 - Jeff Bridges

1951 - Patricia Wettig

1984 - Martell Webster

1987 - Dree Hewingway

1992 - Kim Seok-Jin