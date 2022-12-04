4 Aralık hangi burç? 4 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 4 Aralık'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 4 Aralık'ta doğan biri hangi burç olur? 4 Aralık'ta hangi ünülüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 4 Aralık hangi burç oluyor? 4 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 4 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 4 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
4 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?
4 Aralık'ta doğan biri Yay burcu oluyor.
4 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1890 - Fuad Köprülü
1920 - Abdullah Yüce
1929 - Şakir Eczacıbaşı
1964 - Sertab Erener
1977 - Çağlar Çorumlu
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1798 - Jules Armand Dufaure
1865 - Edith Cavell
1913 - Mark Robson
1921 - Carlos Franqui
1936 - Jean-Bernard Mérimée
1949 - Jeff Bridges
1951 - Patricia Wettig
1984 - Martell Webster
1987 - Dree Hewingway
1992 - Kim Seok-Jin
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