2 Aralık hangi burç? 2 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?

02 Aralık 2022 Cuma, 10:43

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 2 Aralık hangi burç oluyor? 2 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 2 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 2 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

2 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?

2 Aralık'ta doğan biri Yay burcu oluyor.

2 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1876 - Yusuf Akçura

1884 - Yahya Kemal Beyatlı

1972 - Gökçe Özyol

1974 - Sermiyan Midyat

1954 - Ahmet Uluçay

1993 - Kübra Demirel Öztürk

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1612 - Janusz Radziwill

1885 - George Minot

1901 - Raimundo Orsi

1915 - Takahito

1924 - Vilgot Sjöman

1946 - Gianni Versace

1968 - Lucy Liu

1968 - Rena Sofer

1972 - Sergejs Zoltoks

1973 - Jan Ullrich

1981 - Britney Spears

1986 - Tal Wilkenfeld

1991 - Charlie Puth

1993 - Kostas Stafilidis



