2 Aralık hangi burç? 2 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 2 Aralık'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 2 Aralık'ta doğan biri hangi burç olur? 2 Aralık'ta hangi ünülüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 2 Aralık hangi burç oluyor? 2 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 2 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 2 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
2 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?
2 Aralık'ta doğan biri Yay burcu oluyor.
2 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1876 - Yusuf Akçura
1884 - Yahya Kemal Beyatlı
1972 - Gökçe Özyol
1974 - Sermiyan Midyat
1954 - Ahmet Uluçay
1993 - Kübra Demirel Öztürk
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1612 - Janusz Radziwill
1885 - George Minot
1901 - Raimundo Orsi
1915 - Takahito
1924 - Vilgot Sjöman
1946 - Gianni Versace
1968 - Lucy Liu
1968 - Rena Sofer
1972 - Sergejs Zoltoks
1973 - Jan Ullrich
1981 - Britney Spears
1986 - Tal Wilkenfeld
1991 - Charlie Puth
1993 - Kostas Stafilidis
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