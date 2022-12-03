3 Aralık hangi burç? 3 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?

Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 3 Aralık'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 3 Aralık'ta doğan biri hangi burç olur? 3 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?

cumhuriyet.com.tr
03 Aralık 2022 Cumartesi, 10:40
3 Aralık hangi burç? 3 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?
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Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir.  Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir. 

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)


* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)


* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)


* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 3 Aralık hangi burç oluyor? 3 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 3 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 3 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

3 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR? 

3 Aralık'ta doğan biri Yay burcu oluyor.

3 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1447 - II. Bayezid


1910 - Hakkı Yeten


1914 - Şeref Görkey


1950 - Ülkü Ülker


1959 - Temel Kotil


1968 - Aylin Nazlıaka


1989 - Selçuk Alibaz

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1368 - VI. Charles


1900 - Richard Kuhn


1922 - Sven Nykvist


1930 - Jean-Luc Godard


1933 - Paul Crutzen


1934 - Abimael Guzmán


1985 - Amanda Seyfried


1985 - László Cseh


1987 - Alicia Sacramone



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