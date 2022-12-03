3 Aralık hangi burç? 3 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?

03 Aralık 2022 Cumartesi, 10:40

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 3 Aralık hangi burç oluyor? 3 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 3 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 3 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

3 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?

3 Aralık'ta doğan biri Yay burcu oluyor.

3 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1447 - II. Bayezid





1910 - Hakkı Yeten





1914 - Şeref Görkey





1950 - Ülkü Ülker





1959 - Temel Kotil





1968 - Aylin Nazlıaka





1989 - Selçuk Alibaz

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1368 - VI. Charles





1900 - Richard Kuhn





1922 - Sven Nykvist





1930 - Jean-Luc Godard





1933 - Paul Crutzen





1934 - Abimael Guzmán





1985 - Amanda Seyfried





1985 - László Cseh





1987 - Alicia Sacramone



