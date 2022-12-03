3 Aralık hangi burç? 3 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 3 Aralık'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 3 Aralık'ta doğan biri hangi burç olur? 3 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 3 Aralık hangi burç oluyor? 3 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 3 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 3 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
3 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?
3 Aralık'ta doğan biri Yay burcu oluyor.
3 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1447 - II. Bayezid
1910 - Hakkı Yeten
1914 - Şeref Görkey
1950 - Ülkü Ülker
1959 - Temel Kotil
1968 - Aylin Nazlıaka
1989 - Selçuk Alibaz
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1368 - VI. Charles
1900 - Richard Kuhn
1922 - Sven Nykvist
1930 - Jean-Luc Godard
1933 - Paul Crutzen
1934 - Abimael Guzmán
1985 - Amanda Seyfried
1985 - László Cseh
1987 - Alicia Sacramone
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