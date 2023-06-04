5 ayrı kazada 14 araç birbirine girdi: 6 yaralı

Yayınlanma: 04.06.2023 - 15:50

Güncelleme: 04.06.2023 - 15:52

TEM Otoyolu Düzce geçişinde sağanak yağış sebebi ile kayganlaşan yolda zincirleme kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Ankara istikametine giden yolcu otobüsü, TIR, 2 kamyon ve 10 otomobilin karıştığı 5 ayrı kaza oldu.

TOPLAMDA 6 KİŞİ YARALANDI

Kazalarda toplam 6 kişi yaralandı. Zincirleme kazalar sebebi ile TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Sürücüler Hendek gişelerden D-100’e aktarılırken yaralanan 6 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı.