5 ayrı kazada 14 araç birbirine girdi: 6 yaralı

TEM Otoyolu Düzce geçişinde 5 ayrı trafik kazasında 14 araç birbirine girdi. Kazalarda 6 kişi yaralanırken TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı.

İHA
Yayınlanma: 04.06.2023 - 15:50
5 ayrı kazada 14 araç birbirine girdi: 6 yaralı
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TEM Otoyolu Düzce geçişinde sağanak yağış sebebi ile kayganlaşan yolda zincirleme kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Ankara istikametine giden yolcu otobüsü, TIR, 2 kamyon ve 10 otomobilin karıştığı 5 ayrı kaza oldu.

TOPLAMDA 6 KİŞİ YARALANDI

Kazalarda toplam 6 kişi yaralandı. Zincirleme kazalar sebebi ile TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Sürücüler Hendek gişelerden D-100’e aktarılırken yaralanan 6 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Düzce TEM Otoyolu TEM

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