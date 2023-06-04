5 ayrı kazada 14 araç birbirine girdi: 6 yaralı
TEM Otoyolu Düzce geçişinde 5 ayrı trafik kazasında 14 araç birbirine girdi. Kazalarda 6 kişi yaralanırken TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı.
TEM Otoyolu Düzce geçişinde sağanak yağış sebebi ile kayganlaşan yolda zincirleme kaza meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre Ankara istikametine giden yolcu otobüsü, TIR, 2 kamyon ve 10 otomobilin karıştığı 5 ayrı kaza oldu.
TOPLAMDA 6 KİŞİ YARALANDI
Kazalarda toplam 6 kişi yaralandı. Zincirleme kazalar sebebi ile TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı.
Sürücüler Hendek gişelerden D-100’e aktarılırken yaralanan 6 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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