5 gün önce evlenmişti: Teknik direktörden haber alınamıyor!

Denizli’nin amatör lig temsilcilerinden Akkonakspor’un teknik direktörlüğünü yapan Hüseyin Cumhur Acar (34), 12 Temmuz Cumartesi günü yaptığı düğünle dünya evine girdi. Yeni evlenen teknik direktör, Salı günü aniden kayıplara karıştı.

Teknik direktörün; eşinin çalıştığı iş yerinden "Hemen geleceğim" diyerek ayrıldığı, ancak bir daha geri dönmediği belirtildi.

Durumdan şüphelenen eşi, polis ekiplerine kayıp ihbarında bulundu.

Acar’dan 2 gündür haber alınamaması üzerine ailesi ve yakın çevresi büyük endişe yaşamaya başladı. Acar’ın bulunması için kolluk kuvvetleri tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldığı, ancak henüz bir ize ulaşılamadığı bildirildi.