5 gündür haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Sarıdayı köyünde kendisinden 5 gündür haber alınamayan yaşlı adam tarlasında ölü bulundu.

5 gündür haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu
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İHA
Yayınlanma: 09.10.2024 - 12:04

Edinilen bilgiye göre 5 gündür kendisinden haber alınamayan Sarıdayı Köyü’nde ikamet eden 71 yaşındaki Recep Kavalcı köye 2 kilometre uzaklıkla Uzunçam Yelliyirek mevkiinde kendisine ait tarlada ölü bulundu.

Jandarma ekipleri olay ile ilgili tahkikat başlatırken, Recep Kavalcı’nın köyde yalnız yaşadığı öğrenildi.

Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.


Etiketler: #Bilecik

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