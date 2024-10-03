Bilecik'te 74 yaşındaki kadın evinde öldü: Cesedini torunu buldu
Bilecik'te 74 yaşındaki Haseeba G.A.A., torunu tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Kesin ölüm nedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.
Bilecik’te 74 yaşındaki yabancı uyruklu kadının cansız bedenini ziyarete gelen torunu buldu.
Alınan bilgilere göre; İstiklal Mahallesi Yeni Sokak üzerinde Gökçe Apartmanın giriş katında oturan Haseeba G.A.A.’nın (50) torunu eve ziyarete geldi. Eve giren torun babaannesinin hareketsiz bir şekilde buldu. Hemen durumu 112’yi arayarak haber verirken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri kadının öldüğü tespit ettiler. Şahlı kadının cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şahsın kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi.
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