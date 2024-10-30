5 gündür kayıptı: Samsun'da Alzheimer hastası kadının şüpheli ölümü

Yayınlanma: 30.10.2024 - 14:34

Güncelleme: 30.10.2024 - 14:36

Samsun’un Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi’nde oğlunun yanında ikamet eden 1 çocuk annesi Gülsüm Güngör (80) 5 gün önce evlerinden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı.

Oğlu Şaban Yabacı, yaşlı kadının kayıp olduğuna dair bulunması için polise başvuruda bulundu.

CANSIZ MANKEN ZANNETTİ

Bugün saat 11.30 sıralarında Teknepınar Mahallesi ormanlık alanda mantar toplayan Şerif Kıvılcım (73), yerde hareketsiz halde yatan cesedi önce cansız manken zannetti, daha sonra insan olduğunu anlayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Yapılan incelemede ölen kişinin 5 gündür kayıp Gülsüm Güngör olduğu tespit edildi. Halk sağlığı doktorunun yaptığı incelemeden sonra yaşlı kadının ölümü şüpheli bulundu.

Gülsüm Güngör’ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na kaldırıldı. Kadının kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.