5 ilde 'Dümen' operasyonu: 15 gözaltı
Zonguldak merkezli 5 ilde düzenlenen 'Dümen' operasyonunda 15 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri serbest kaldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 'Dümen' operasyonu kapsamında Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlikleri tespit edilen şüphelileri 3 ay boyunca takibe aldı.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Emekliler adına kredi çeken, kredi kartı çıkararak harcama yapan, kredilerden komisyon alan ve müşteri temin eden 15 şüpheli; Zonguldak, Tekirdağ, Kocaeli, Ankara ve Bartın'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ
Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 2 POS cihazı, çok sayıda banka, kredi kartı ve senet belgesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. 10 kişi, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Şüphelilerden Ü.K., adli kontrolle salıverildi, A.U., A.B., Ş.A. ve Z.B. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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