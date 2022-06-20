Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 15 zanlı yakalandı
Uyuşturucu imalatı ve satışının engellenmesi amacıyla Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu imalatı ve satışının engellenmesi amacıyla 6 adrese operasyon gerçekleştirdi.
ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerin yanı sıra 2 araç ve 1 iş yerinde arama yapan ekipler, 354 gram sentetik uyuşturucu, 840 gram esrar ve 67 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 15 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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