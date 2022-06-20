Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 15 zanlı yakalandı

Uyuşturucu imalatı ve satışının engellenmesi amacıyla Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

AA
20 Haziran 2022 Pazartesi, 11:36
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 15 zanlı yakalandı
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Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu imalatı ve satışının engellenmesi amacıyla 6 adrese operasyon gerçekleştirdi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerin yanı sıra 2 araç ve 1 iş yerinde arama yapan ekipler, 354 gram sentetik uyuşturucu, 840 gram esrar ve 67 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 15 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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