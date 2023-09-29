5 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında sözde il ve ilçe imamları da var!

Balıkesir merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda; aralarında sözde il imamı, ilçe imamları, eğitim danışmanı, eğitim koçu ve örgüt içi evlendirme sorumlusunun da olduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 29.09.2023 - 11:45
5 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında sözde il ve ilçe imamları da var!
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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçak ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından yapılan çalışmada, örgütün güncel il yapılanmasında yer alan, cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin yakınlarını finanse eden şüpheliler tespit edildi.

Ekipler, Balıkesir merkezli 5 ilde belirlenen 25 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda, aralarında sözde il imamı, ilçe imamları, eğitim danışmanı, eğitim koçu ve örgüt içi evlendirme sorumlusu gibi konumlarda bulunan 25 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.


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