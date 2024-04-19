FETÖ firarisi eski emniyet müdürü hücre evinde yakalandı
Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski emniyet müdürü Ş.Ü. (53) saklandığı hücre evinde gizli geçitten kaçmaya çalışırken yakalandı.
Kayseri'de 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından firar eden eski emniyet müdürü Ş.Ü.'nün kentte bir hücre evinde saklandığı belirlendi.
Ş.Ü., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan baskında, hücre evine kendi yaptığı gizli geçitten kaçmaya çalışırken yakalandı.
Gözaltına alınan Ş.Ü.’nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
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