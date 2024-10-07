5 ilde IŞİD'e operasyon: 2 şüpheli tutuklandı

Terör örgütü IŞİD'e yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

5 ilde IŞİD'e operasyon: 2 şüpheli tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 07.10.2024 - 10:27

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile MİT Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şanlıurfa, Adana, Hatay, Osmaniye ve İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, geçmiş yıllarda terör örgütü IŞİD içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.


Etiketler: #IŞİD

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