Afyonkarahisar'da IŞİD'e operasyon: 1 kişi yakalandı

IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen yabancı uyruklu bir şahıs Afyonkarahisar’da özel harekat polisi destekli yapılan operasyon ile yakalandı.

Afyonkarahisar'da IŞİD'e operasyon: 1 kişi yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 04.10.2024 - 10:13

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından A.B., isimli yabancı uyruklu şahsın IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Ardından şahsın kaldığı adresi belirleyen ekipler sabah karşı özel harekat polisi destekli yaptığı baskın ile şüpheliyi gözaltına aldı.

Şahıs ardından emniyete götürülürken, gerçekleştirilen operasyon anı ise polis kamerası tarafından anbean kaydedildi.


Etiketler: #IŞİD

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