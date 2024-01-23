Korku dolu anlar... İzmir'deki silahlı kavgada kadını canlı kalkan yaptılar!
İki kişi arasındaki silahlı kavga ve şüphelilerden birinin yoldan geçen bir kadını canlı kalkan olarak kullanması, güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.
İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Adalet Mahallesi 1593/9 Sokak'ta B.M. ile henüz kimliği tespit edilemeyen kişi arasında dün silahlı kavga çıktı.
Karşılıklı tabancaların çekildiği, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean görüntülenen kavgada taraflardan B.M., yoldan geçen bir kadına sarılarak, onu canlı kalkan olarak kullandı.
Şüpheliler, kimliği henüz belirlenemeyen kadının etrafında birbirlerine ateş etmeye çalıştı.
Kavgada, B.M. bacağından vuruldu. Diğer şüpheli ise olay yerinden uzaklaştı.
Ayağa kalkıp bir süre yürümeye çalışan B.M., olay yerine sevk edilen polis ekibince yaralı bulundu. Sağlık ekibince İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan B.M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ!
Güvenlik kamerası görüntülerinde B.M.'nin, elinde poşet bulunan kadını kalkan olarak kullanması, şüphelilerin kadının etrafında birbirlerine ateş etmeye çalışmaları ve birinin bacağından vurulması ve kadınla birlikte yere düşmeleri yer alıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- DNA örneği eşleşti!
- Ali Babacan'dan Gaye Erkan'a çağrı!
- Fenerbahçe'ye Melissa Vargas müjdesi
- Muharrem İnce tarih verdi!
- Ve Erdoğan devreye giriyor
- ‘Tosuncuk’ cezaevinde konuştu!
- İYİ Parti Ankara adayını belirledi
- Sahte belgelerle milyarlık ihaleler
- 'Sömestr tatili uzatıldı' iddiasına yanıt geldi
- İYİ Parti'den iktidara 'Gaye Erkan' çağrısı