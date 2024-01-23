Gaziosmanpaşa'da 'yol verme' tartışması: Silahla vuruldu!

Gaziosmanpaşa'da iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Sürücülerden biri diğerini bacağından silahla vurdu.

DHA
Yayınlanma: 23.01.2024 - 10:02
Gaziosmanpaşa'da 'yol verme' tartışması: Silahla vuruldu!
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Olay, Mevlana Mahallesi'nde dün saat 13.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü arasında başlayan yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü.

Tartışma sırasında otomobil sürücüsü üzerinde bulunan silahla önce havaya ateş etti. Daha sonra ise hafif ticari aracın şoförünü bacağından vurdu.

Yaşananların ardından otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. 


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