5 ilde tefecilere yönelik operasyon: 40 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Merkezli olarak 5 ilde gerçekleştirilen ve tefeci olduğu iddia edilen şüphelilere yönelik ortak operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 11:55
5 ilde tefecilere yönelik operasyon: 40 şüpheli gözaltına alındı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tefeci oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik olarak; Ankara, Konya, Kastamonu, Zonguldak ve Denizli’de ortak operasyon gerçekleştirildi.

44 şüpheliden 40’ı yakalanarak gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yakalama çalışmaları ise devam ediyor. 1 şüphelinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.

Hakkında tefecilik yaptığına dair beyanlar bulunan D.T., MASAK raporları dikkate alınarak TCK’nin 241. maddesinde düzenlenen tefecilik ve TCK’nin 220 maddesinde düzenlenen suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme veya üye olma suçlarından yürütülen soruşturmada yakalanan şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemleri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yerine getirilecek.


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