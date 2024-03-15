Kahramanmaraş’ta tefeci operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalanırken, operasyonda çok sayıda para ve ipotek kağıdı ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 15.03.2024 - 17:12
Kahramanmaraş’ta tefeci operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Abone Ol google-news

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kahramanmaraş’ta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilik suçlarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Bu çalışmalar neticesinde 2 pompalı tüfek,19 tabanca fişeği, suça konu olabilecek 40 bin TL para, 300. bin TL’lik ipotek kağıdı, yabancı kişilere ait 4 banka kartı, 1 pos cihazı, 1 çelik kasa, tefecilik suçuna konu olabilecek senet, satış, protokol belgesi, banka evrakları ve not defterine yazılı alacak verecek evrakları ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan F.K. ve A.A. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.


kahramanmaraş haberleri Kaçakçılık haberleri Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü haberleri

İlgili Haberler

Yağma suçundan 18 yıl cezası bulunan firari yakalandı

Yağma suçundan 18 yıl cezası bulunan firari yakalandı
İstanbul ve Bursa'da FETÖ operasyonu: 10 kişi yakalandı

İstanbul ve Bursa'da FETÖ operasyonu: 10 kişi yakalandı
100 yıl hapisle aranan firari gardırobun üstünde yakalandı

100 yıl hapisle aranan firari gardırobun üstünde yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son dakika... Erdoğan’ın koruma ekibi kaza geçirmişti: Şehit sayısı 2'ye yükseldi!

Son dakika... Erdoğan’ın koruma ekibi kaza geçirmişti: Şehit sayısı 2'ye yükseldi!
Ehliyeti süresi dolan 103 yaşındaki kadına cezai işlem

Ehliyeti süresi dolan 103 yaşındaki kadına cezai işlem
İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ‘ekonomist’ hatırlatması: ‘Onun için çatlıyor…’

İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ‘ekonomist’ hatırlatması: ‘Onun için çatlıyor…’
Pınar’ın Survivor All Star’dan elendiğini gören Sema Aydemir’in paylaşımı gündem oldu

Pınar’ın Survivor All Star’dan elendiğini gören Sema Aydemir’in paylaşımı gündem oldu
Toplu oy kullanılmasına karşı çıkan CHP'li Ali Şeker saldırıya uğramıştı: Karara itiraz da reddedildi!

Toplu oy kullanılmasına karşı çıkan CHP'li Ali Şeker saldırıya uğramıştı: Karara itiraz da reddedildi!
A Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı!

A Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı!
Mecidiyeköy metro durağında 1 kişi intihar etti

Mecidiyeköy metro durağında 1 kişi intihar etti
Uzman diyetisyenden Ramazanda metabolik sendroma karşı baklava uyarısı

Uzman diyetisyenden Ramazanda metabolik sendroma karşı baklava uyarısı